وزارة الخارجية توضح بخصوص مسابقتي التوظيف الخارجي

أصدرت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج اليوم الأربعاء توضيحا بخصوص مسابقتي التوظيف الخارجي التي أطلقتهما. للالتحاق برتبتي كاتب وملحق الشؤون الخارجية المنظمتين بعنوان سنة 2021.

وتنهي الوزارة إلى علم الراغبين في المشاركة، أن السن القانوني للمشاركة في هاتين المسابقتين هو 35 سنة على الأكثر في أول جانفي 2021. طبقا للمواد 90 و93 بالمرسوم الرئاسي رقم 09-221 المؤرخ في 24 جوان 2009 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالأعوان الدبلوماسيين والقنصليين.

كما يكون إجراء الامتحانات الخاصة بهاتين المسابقتين باللغة العربية حصريا، ما عدا تلك الخاصة باللغات الأجنبية. وذلك طبقا للمادة 08 من القانون رقم 91-05 المؤرخ في 16 جانفي 1991، المتعلق بتعميم استعمال اللغة العربية. وكذا تعليمات المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري في هذا الشأن.

وأفادت الوزارة أن آخر أجل لإيداع ملفات الترشح هو 02 جانفي 2022 ويؤخذ بعين الاعتبار ختم مركز البريد. كما لا تؤخذ بعين الاعتبار الملفات غير المكتملة أو تلك الواردة خارج آجال التسجيلات.

كما نبهت الوزارة المترشحين بضرورة وضع رقم الهاتف وعنوان بريده الإلكتروني على استمارة المعلومات الخاصة بالمسابقة وذلك لتسهيل الاتصال للضرورة.

ويذكر أن وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أعلنت يوم اليوم الأحد المنصرم عن تنظيمها مسابقتين على أساس الاختبارات للتوظيف.

وذلك في رتبة كاتب الشؤون الخارجية بـ 20 منصبا ماليا منها 4 مخصصة للمترشحين الموظفين. كما تخص رتبة ملحق الشؤون الخارجية بـ 160 منصبا مالي.

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