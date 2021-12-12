وزارة الخارجية توظف..180 منصب متاح !
أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، اليوم الأحد، عن تنظيمها مسابقتين على أساس الاختبارات للتوظيف.
وذلك في الرتب الآتية:
1- كاتب الشؤون الخارجية: 20 منصبا ماليا منها 4 مخصصة للمترشحين الموظفين.
2-ملحق الشؤون الخارجية: 160 منصبا ماليا.
وأضافت صفحة الوزارة الرسمية على فايسبوك، أنه لمزيد من المعلومات يرجى الدخول على الرابط التالي:
http://www.mae.gov.dz/Emplois-stages-et-concours_15.aspx
طالع ايضا: لعمامرة..“وزير الخارجية الكرواتي أصبح مناصرا للخضر”
كشف وزير الشؤون الخرجية رمطان لعمامرة، بأن بأن نظيره الكرواتي، أصبح مناصرا وفيا للمنتخب الوطني الجزائري.
وصرح لعمامرة، خلال انطلاق فعاليات منتدى الأعمال الجزائري، الكرواتي: “صادف تواجد وزير الخارجية الكرواتي بالجزائر مع فوز منتخبنا الوطني”.
كما أضاف: “قضيت جانبا من هذه المباراة، مع زميلي وزير الخارجية الكرواتي، والذي أصبح مناصرا وفيا لاللمنتخب الوطني”.
وتابع رمطان لعمامرة: “ويأتي هذا من منطلق تأكيد الخضر، بأنه منتخب قوي، واستحق الفوز في هذه البطولة الكبيرة”.
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تعيين عبداوي مديرا عاما للإتصال والإعلام والتوثيق بوزارة الخارجية
وكان عبد الحميد عبداوي يشغل منصب سفير الجزائر بالرباط قبل قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب. كما مثّل عبداوي كذلك الجزائر لدى دولة الكويت بصفته سفيرا.
كما شغل سابقا منصب قنصل للجزائر بتولوز في فرنسا.
طالع أيضا: لعمامرة يهنئ الخضر بعد فوزهم على المغرب
هنأ رمطان لعمامرة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الخضر بعد فوزهم على المغرب وتأهلهم للدور نصف النهائي من كأس العرب. ونشر لعمامرة عبر حسابه على التويتر تهنئة للمنتخب الوطني
وكتب رئيس الدبلوماسية الجزائرية “ألف مبروك للفريق الوطني على فوزه الجميل وتأهله المستحق الليلة.”
وأضاف لعمامرة بفخره بالخضر قائلا: “جد فخور بشبابنا، أدائهم المتميز وروحهم الرياضية العالية. مزيدا من التوفيق لبقية المشوار إن شاء الله!”
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