وزارة الخارجية توظف..180 منصب متاح !

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، اليوم الأحد، عن تنظيمها مسابقتين على أساس الاختبارات للتوظيف.

وذلك في الرتب الآتية:

1- كاتب الشؤون الخارجية: 20 منصبا ماليا منها 4 مخصصة للمترشحين الموظفين.

2-ملحق الشؤون الخارجية: 160 منصبا ماليا.

وأضافت صفحة الوزارة الرسمية على فايسبوك، أنه لمزيد من المعلومات يرجى الدخول على الرابط التالي:

http://www.mae.gov.dz/Emplois-stages-et-concours_15.aspx

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كشف وزير الشؤون الخرجية رمطان لعمامرة، بأن بأن نظيره الكرواتي، أصبح مناصرا وفيا للمنتخب الوطني الجزائري.

وصرح لعمامرة، خلال انطلاق فعاليات منتدى الأعمال الجزائري، الكرواتي: “صادف تواجد وزير الخارجية الكرواتي بالجزائر مع فوز منتخبنا الوطني”.

كما أضاف: “قضيت جانبا من هذه المباراة، مع زميلي وزير الخارجية الكرواتي، والذي أصبح مناصرا وفيا لاللمنتخب الوطني”.

وتابع رمطان لعمامرة: “ويأتي هذا من منطلق تأكيد الخضر، بأنه منتخب قوي، واستحق الفوز في هذه البطولة الكبيرة”.

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