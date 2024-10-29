وزارة الخارجية توظّف

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، اليوم الثلاثاء، عن تنظيم مسابقة توظيف خارجي.

وحسب بيان الوزارة، فإن المسابقة مخصصة للالتحاق بسلك الوثائقيين أمناء المحفوظات، رتبة وثائقي أمين محفوظات محلل - 5 مناصب.

كما حددت الوزارة فترة تسلّم ملفات الترشح التي تكون فقط عن طريق البريد، بـ 15 يوم عمل. ابتداء من تاريخ صدور أول إعلان في الصحافة المكتوبة.

وأكدت الوزارة أنه سيتم إشعار المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة بتاريخ ومكان الامتحانات الكتابية في وقت لاحق.

وللمزيد من المعلومات حول شروط المشاركة وتكوين الملف والبرنامج المرجعي المعتمد والمواد التي سيتم الاختبار فيها، يمكنكم زيارة الرابط الآتي:

https://www.mfa.gov.dz/ar/announcements-and-publications/external-recruitment-of-analyst-archivists