وزارة الخارجية تُطلق منصة رقمية جديدة

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية، عن وضع حيز الخدمة منصة رقمية خاصة بحجز المواعيد لمراجعي مصلحة الحالة المدنية والتصديق على مستوى مقر الوزارة.

وجاء ذلك، حسب بيان للوزارة، في إطار مواصلة الجهود الرامية إلى عصرنة ورقمنة خدماتها الإدارية والقنصلية.

وستتيح هذه الخدمة الجديدة المتوفرة على الموقع الرسمي للوزارة، إمكانية ترتيب وبرمجة مواعدهم الإدارية بصفة مسبقة. مما سيسمح بالاستفادة من خدمات نوعية في آجال قريبة ومحددة وفي أحسن الظروف.

وأشار البيان، إلى أن اللجوء لهذه الخدمة الجديدة ذو طابع اختياري، وسيتزامن تفعيلها مع مواصلة مصالح الحالة المدنية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية في تقديم خدماتها لكافة المواطنين بطريقة عادية وحسب التنظيم المعمول به، دون اشتراط حجز موعد مسبق.