وزارة الخارجية تُهنئ الشعب الجزائري بالذكرى 64 لعيد الإستقلال

هنأت وزارة الشؤون الخارجية الشعب الجزائري داخل الوطن وخارجه بمناسبة الذكرى 64 لعيد الاستقلال، 05 جويلية (1962-2026).

ونشرت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج التهنئة عبر صفحتها على الفايسبوك..”المجد والخلود لشهدائنا الأبرار”.

وتحيي الجزائر اليوم الأحد 5 جويلية 2026 الذكرى الـ64 لعيد الإستقلال تحت شعار “الإستقلال أمانة الأجيال”. بعد تحررها من الاستعمار الفرنسي الذي دام أكثر من 132سنة بفضل تفجير الثورة التحريرية الكبرى والتي تعد أكبر ثورة في القرن العشرين.

عيد استقلال الجزائر يوم يحمل من التاريخ أكثر مما تحمله الصفحات، ومن المشاعر أكثر مما تصفه الكلمات. هو يوم تحتفل فيه الجزائر، شعبا ودولة، بانتصار الإرادة على الاحتلال. كما تؤكد من جديد أنها ماضية نحو المستقبل بثبات، دون أن تنسى جذورها وتضحيات أبطالها.

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