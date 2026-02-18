وزارة الخارجية: فتح 3 ملحقات جديدة لمصلحة الحالة المدنية في هذه الولايات

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، اليوم الأربعاء، عن فتح ملحقات للتصديق على الوثائق العمومية الموجهة للاستعمال في الخارج.

وحسب بيان للوزارة، تم فتح 3 ملحقات جهوية لمصلحة الحالة المدنية في ولايات قسنطينة ورقلة ووهران.

وأكد البيان أن هذا الإجراء الجديد جاء تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الرامية للتكفل بانشغالات المواطنين. وبالتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية والنقل.

ويهدف هذا الإجراء الجديد إلى تخفيف الإجراءات الإدارية والقنصلية. وتوفير خدمة أكثر قربا من المواطن.

وأضاف البيان أن الهدف من فتح الملحقات الثلاث هو تسهيل الإجراءات القنصلية لمراجعي مصلحة الحالة المدنية. وأيضا تسهيل إجراءات التصديق على الوثائق العمومية الموجهة للاستعمال خارج الوطن. وكذا تخفيف عناء التنقل المواطنين إلى مقر وزارة الخارجية للتصديق على الوثائق.