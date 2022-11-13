وزارة الخارجية: لا ضحايا جزائريين حتى الآن إثر تفجير اسطنبول

طمأنت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج، في بيان لها، انه لم يتم الإبلاغ حتى الآن عن تسجيل أي ضحايا أو مصابين بين مواطنينا المقيمين بتركيا إثر الهجوم الإرهابي الذي وقع مساء اليوم بمنطقة تقسيم في اسطنبول.

وقالت الخارجية الجزائرية، إنها تتابع عن كثب عبر القنصلية العامة في اسطنبول وضعية أفراد الجالية الجزائرية المتواجدة في تقسيم باسطنبول

ودعت ذات الهيئة الجزائريين المقيمين أو العابرين إلى مدينة اسطنبول إلى مراعاة تعليمات السلامة والحذر الصادرة عن السلطات التركية.

كما دعتهم أيضا إلى التواصل الدائم مع القنصلية العامة الجزائرية في اسطنبول من خلال أرقام الهواتف التالية:

3569516-0098212

3569517-0090212

3569518-0090212