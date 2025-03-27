وزارة الخارجية: نائب القنصل العام المغربي بوهران ملزم بمغادرة الجزائر

إستدعت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية. خليد الشيحاني المسير بالنيابة للقنصلية العامة للمملكة المغربية بالجزائر اليوم الخميس إلى مقر وزارة الشؤون الخارجية.

وحسب بيان للوزارة، فقد تم إستقباله من طرف مختار أمين خليف المدير العام للتشريفات. كما تم إبلاغه قرار السلطات الجزائرية باعتبار محمد السفياني نائب القنصل العام المغربي بوهران شخصا غير مرغوبا فيه. مع إلزامية مغادرة التراب الوطني في أجل أقصاه 48 ساعة وذلك لأسباب تتعلق بقيام المعني بتصرفات مشبوهة تتنافى مع طبيعة ممارسة مهامه بالممثلية القنصلية المذكورة. بما يشكل خرقا للقوانين الجزائرية السارية المفعول في هذا المجال. وكذا للقوانين والأعراف الدولية ذات الصلة خاصة اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية.

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