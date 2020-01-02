وزارة الخارجية: وفاة الإبراهيمي إشاعة.. والوزير الأول ليس لديه حساب في تويتر

فندت وزارة الشؤون الخارجية، اليوم الخميس، خبر وفاة وزير الشؤون الخارجية الأسبق، الأخضر الإبراهيمي، على لسان ناطقها الرسمي، عبد العزيز بن علي الشريف.

وقال الناطق الرسمي للوزارة، أن ما نسب إلى الوزير الأول عبد العزيز جراد بخصوص إعلان خبر وفاة الإبراهيمي، هو مغالطة وكذب.

وأكد عبد العزيز بن علي الشريف، إن الوزير الأول ليس له حساب على تويتر بصفته وزيرا أول، ولم ينشر أي خبر من هذا القبيل.

وتساءل الناطق الرسمي، في تصريح له، نقلته الإذاعة الجزائرية، عن مقصد ونوايا من يقف وراء ترويج هذه الشائعات في هذا الظرف بالذات.

وأضاف ذات المتحدث، أن وزير الخارجية صبري بوقادوم أجرى اليوم مكالمة هاتفية مع الإبراهيمي، والذي طمأنه حول وضعه الصحي.