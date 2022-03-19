وزارة الخارجية.. 1727 مواطن جزائري عبروا الحدود الأوكرانية

أفادت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أن عدد الجزائريين الذين عبروا الحدود الأوكرانية باتجاه بولندا قد بلغ 1727 مواطن. وهذا بتاريخ 17 مارس 2022، تابعة و”هو ما يمثل مجمل أعضاء الجالية المسجلين لدى المصالح القنصلية لسفارة الجزائر بكييف”.

كما أكدت الوزارة، فضلا عن عملية الإجلاء الأولى التي تم تنظيمها بـ3 مارس، أن السلطات تحرص على ضمان سلامة الجالية. حيث قامت سفارات الجزائر في كل من بولندا، رومانيا والمجر بتسخير إمكانياتها للتكفل الأمثل بالرعايا الجزائريين الذين تواصلوا مع مصالحها.

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كما أعلنت سفارة الجزائر في بودابست، في وقت سابق، أن السلطات المجرية فتحت استثنائيا حدودها مع دولة أوكرانيا. لاستقبال النازحين الأجانب المقيمين في هذا البلد.

وتشترط الحكومة المجرية من الوافدين أن يكونوا حاملين جواز سفر وشهادة اقامة في اوكرانيا فقط.

يمكن عبور الحدود الاوكرانية – المجرية في النقاط الحدودية والمواعيد التالية:

– Záhony Közúti Határátkelőhely: 00:00-24:00

-Barabás Közúti Határátkelőhely: 07:00-23:00

-Beregsurány Közúti Határátkelőhely: 00:00-24:00 -Lónya Közúti Határátkelőhely: 07:00-23:00

-Tiszabecs Közúti Határátkelőhely: 00:00-24:00

لمعلومات اكثر، يرجى الاتصال بالبريد الالكتروني لسفارة،. [email protected] او بالرقم الاستعجالي06806300000.

وقد أكدت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، انها تتابع تطورات الأوضاع في جمهورية أوكرانيا.

كما تؤكد حرصها التام للعمل وتضافر الجهود من أجل سلامة أفراد الجالية الوطنية المقيمين في هذا البلد.

وذلك من خلال السفارة الجزائرية بكييف وبالتنسيق مع سفارتي الجزائر في وارسو وبوخارست، حسب ما جاء في بيان وزارة الخارجية.