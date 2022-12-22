وزارة الداخلية: إتمام 93 بالمائة من المشاريع التنموية بمناطق الظل

قال عديل حميميد الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. أنه تم إتمام ما لا يقل عن 93 بالمائة من المشاريع التنموية الموجهة لفائدة مناطق الظل.

وأشار حميميد، في كلمة له بمناسبة اللقاء الوطني حول دور الخلايا الجوارية للتضامن في مجال التنمية الإجتماعية، أنه إلى غاية نوفمبر الماضي، تم الإنتهاء من 93 بالمائة من المشاريع التنموية المموّلة الموجهة لتنمية 12.561 منطقة ظل.

وأشار بهذا الخصوص، إلى أنه تجسيدا لبرنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي إلتزم بالتكفل بمناطق الظل. تم تخصيص 37.769 مشروع لإحياء التنمية بها بقيمة 469 مليار دينار.