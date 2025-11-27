وزارة الداخلية.. إجتماع هام تحضيرا لموسم إصطياف 2026

أشرف الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، محمود جامع، أمس الأربعاء على اجتماع اللجنة الوطنية لتحضير موسم الاصطياف ومتابعة سيره. المخصص لعرض حصيلة موسم 2025 والانطلاق في التحضير المبكر لموسم اصطياف 2026.

وشدّد الأمين العام في كلمة له، على أهمية الإلتزام بتوصيات رئيس الجمهورية القاضية بتسخير كافة الوسائل البشرية والمادية لضمان أمن وراحة المصطافين. مع وضع المواطن في صميم الاهتمام وذلك بالتنسيق بين المتدخلين لضمان تنظيم الموسم بشكل محكم. مضيفا أن الإجتماع يندرج في إطار المقاربة الإستباقية المنتهجة من طرف السّلطات العمومية لضمان الشروع، منذ الآن، في التحضيرات لموسم الاصطياف لسنة 2026، وضمان انطلاقه في أحسن الظروف.

كما أشاد الأمين العام بالنتائج التي تم تحقيقها خلال الموسم السابق لاسيما فتح 462 شاطئا وتجهيزها بميزانية 7 مليار دينار، بزيادة تفوق 67 بالمائة مقارنة بسنة 2024. ناهيك عن تطبيق تعليمة تنظيم المزايدات التي ضمنت مجانية الشواطئ ورفع مداخيل البلديات الساحلية إلى أكثر من 1.2 مليار دينار. واستقبال أكثر من 6.5 مليون مسافر بفضل تحسين النقل وتعزيز الموانئ والمطارات والمعابر الحدودية.

من جهته أكد الأمين العام على ضرورة معالجة بعض الإشكالات المتكررة، مثل صعوبات الاستغلال السياحي للشواطئ. التلوث الناتج عن المصبات السائلة قرب الشواطئ. بالإضافة كذلك إلى ارتفاع حوادث المركبات المائية في مناطق السباحة. داعيا إلى البحث عن حلول ملائمة لضمان تسهيل وصول المصطافين إلى الشواطئ المعزولة وكذا الشواطئ التي تشهد توافدا كبيرا للمصطافين. ووضع إطار قانوني واضح ينظم عملية كراء المنازل لفائدة المصطافين، لضمان الشفافية وحماية حقوق جميع الأطراف.

