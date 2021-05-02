وزارة الداخلية: إحتجاجات أعوان الحماية المدنية مفتعلة ومدفوعة من أطراف عدة لها حقد على الجزائر

أصدرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية اليوم الأحد بيانا بخصوص إحتجاجات اعوان الحماية المدنية.

وحسب ذات البيان فقد تم تسجيل صبيحة اليوم حركة إحتجاجية قام بها بعض اعوان الحماية المدنية مخالفة للقانون.

واضاف البيان ان هذه الحركة غير مؤسسة ومفتعلة ومدفوعة من عدة أطراف لها حقد على الجزائر وبأجندات مغرضة.

وكانت النقابة الوطنية لأعوان الحماية المدنية قد أصدرت بيان الخميس الماضي ان السلطات باشرت بدراسة إنشغالات الأعوان.

وذكرت الوزارة المعنيين بهذه الحركة الإحتجاجية المدبرة وبصفتهم سلك نظامي خاص ان مثل هذه التصرفات تمس بالنظام والسكينة العموميين.

واكدت الوزارة أن هذه الحركة غير مسموح بها تحت أي ظرف وتدعوهم للعدول عنها بصفة نهائية.

كما تتحفظ الوزارة بحقها في إتخاذ جميع الإجراءات القانونية.