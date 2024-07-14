وزارة الداخلية: إستكمال رقمنة كل الوثائق الإدارية المتعلقة بتسيير الموارد البشرية

أكدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، أنها استكملت عملية رقمنة كل الوثائق الإدارية. المتعلقة بتسيير الموارد البشرية على المستوى المركزي وكذا المحلي.

وحسب بيان لوزارة الداخلية، فإنه وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية القاضية بتسريع وتيرة رقمنة أعمال ونشاطات مختلف القطاعات. عكفت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية على وضع حيز الخدمة لعدة أنظمة معلومات وتطبيقات رقمية. حيث تم استكمال عملية رقمنة كل الوثائق الإدارية المتعلقة بتسيير الموارد البشرية على المستوى المركزي وكذا المحلي.

وسمحت العملية برقمنة 25.792.410 وثيقة تشمل الإطارات السامية، الموظفين، الأعوان المتعاقدين قيد الخدمة وكذا المتقاعدين. مشيرا إلى أنه تم توزيع هذه الوثائق على 735.926 ملف إلكتروني يتضمن كل ملف إلكتروني 35 وثيقة مرقمنة.

كما تم في ذات المقاربة تطوير نظام المساعدة على اتخاذ القرار في تسيير الموارد البشرية “system power BI”. الذي يستمد معطياته من النظام المعلومات الشامل والمندمج في تسيير المورد البشري SIRH. والهادف إلى تحليل المعطيات بصفة دقيقة وآنية. وكذا إعطاء تصور مستقبلي في اتخاذ القرارات الخاصة بتسيير الموارد البشرية.