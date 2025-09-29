وزارة الداخلية: إطلاق برنامج التعاون الموسوم دعم التنمية المحلية المندمجة “ADIL”

تنظم، وزارة الداخلية والنقل اليوم ندوة حول الإطلاق الرسمي لبرنامج التعاون الموسوم “دعم التنمية المحلية المندمجة” ADIL”. الذي يجسد شراكة ثلاثية بين وزارة الداخلية والإتحاد الأوروبي ودولة هولندا.

برنامج التعاون للشراكة الثلاثية ”ADIL” يدعم التنمية المندمجة في 12 بلدية موزّعة على 04 ولايات جزائرية وهي تبسة - تيارت – مستغانم – بسكرة. حيث يهدف البرنامج إلى تعزيز الحوّكمة المحلية وتهيئة بيئة مواتية للاستثمار والتنمية المستدامة.

ويعد برنامج ”ADIL” للتنمية المندمجة جزء من نهج قاعدي يوفر للبلديات موارد متزايدة. ويشجع مشاركة المواطنين ويعزز التعاون بين الجماعات المحلية والمجتمع المدني. إلى جانب آليات الدعم والتمويل المعبأ

برنامج “ADIL” يجسد رؤية حقيقية لتنمية محلية متكاملة ومستدامة ومتكافئة.

الندوة حضرها وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سيعود وممثل وزارة الشؤون الخارجية كاتب الدولة مكلف بالجالية الوطنية بالخارج سفيان شايب. وسفير الاتحاد الأوروبي لدى الجزائر وسفيرة مملكة هولندا لدى الجزائر ونائب مدير رابطة البلديات الهولندية. وكذا ولاة الجمهورية للولايات المعنية ورؤساء البلديات المعنية بالتنمية المندمجة.