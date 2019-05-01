وزارة الداخلية: إعتماد أرضية رقمية لرصد العائلات المعوزة

أكدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية أنه تم إتخاذ التدابير والإجراءات لضمان استمرارية المرفق العام والتحضير لاستقبال شهر رمضان.

وقال المدير العام للجماعات المحلية محمد فراري، أنه من حق المواطن الجزائري التعبير بكل حرية عن آرائه وانشغالاته.

وبخصوص التحضير لاستقبال الشهر الكريم، أكد أن هنالك تنسيق حكومي تقوم به مصالح الإدارة المركزية والمحلية.

في مختلف القطاعات الوزارية من أجل تحسين الخدمات العمومية والتكفل الجيد بمطالب المواطنين وانشغالاتهم.

إنطلاقا من عصرنة عملية التضامن الوطني لهذه السنة التي تم فيها اعتماد أرضية رقمية لرصد العائلات المعوزة والإستغناء عن الطرود الغذائية.

بالتنسيق بين مصالح الداخلية ومصالح وزارة التضامن ووزارة البريد والمواصلات.

ما سمح بتحويل اعانات مالية مباشرة للدولة الى حسابات جارية للاسر المعنية بغلاف مالي إجمالي يقدر بـ 10 مليار دينار.

وفيما يتعلق بتاطير وضبط النشاط التجاري، أشار فراري إلى أن هذه السنة عرفت تسجيل عملية وطنية لتعميم وتقريب الأسواق الجوارية.

كما تم إتخاذ جملة من الإجراءات والترتيبات بالتنسيق مع قطاع التجارة بخصوص تنظيم وتسيير أسواق الجملة و الأسواق الجوارية.

قصد ضمان توفير المواد الغذائية للمواطنين في شهر رمضان المعظم والحفاظ على استقرار العام للأسعار.