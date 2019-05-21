وزارة الداخلية: إعداد مخطط إتصال وقائي ضد حرائق الغابات

عقد الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية أمين درامشي إجتماعا خصص لإعداد تنفيذ مخطط إتصال وقائي ضد حرائق الغابات.

وحسب بيان للوزارة، فإن الإجتماع يأتي في أعقاب ذلك المنعقد يوم الخميس الفارط.

ومن التوصيات التي خرج بها الإجتماع إعداد مخطط اتصال فعال يهدف إلى الوقاية من حرائق الغابات.

ويقوم بصورة خاصة على إشراك مختلف الوزارات المعنية بهاته الظاهرة.

وأوضح الأمين العام، أن إنخفاض عدد حرائق الغابات المسجل خلال السنة الماضية مرده أساسا إلى فعالية مخطط الإتصال.

بالإضافة إلى الوسائل الموضوعة تحت تصرف المديرية العامة للحماية المدنية.

وأضاف البيان أنه في ختام هذا اللقاء تم اتخاذ قرار تحسين مخطط الإتصال لسنة 2018.

من جهتها ستطلق المديرية العامة للحماية المدنية بدء من 20 ماي قوافل تحسيسية وتنظم أبواب مفتوحة على مستوى كل الولايات.

والتي تهدف إلى تحسيس المواطن حول الوقاية من حرائق الغابات والحفاظ على المجال الغابي.

للإشارة فقد شارك في الإجتماع الأمناء العامون للقطاعات الوزارية الفلاحة، الإتصال، الشؤون الدينية، البيئة والطاقات المتجددة.

التعليم العالي والبحث العلمي، التربية الوطنية، والمدير العام للحماية المدنية والمدير العام للغابات.