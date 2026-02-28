وزارة الداخلية الإيرانية تدين الهجمات الأمريكية الصهيونية

أدانت وزارة الداخلية الإيرانية، اليوم السبت، القصف الذي شنته الولايات المتحدة والكيان الصهيوني واستهدف عدة مواقع في البلاد.

وحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”، قالت الداخلية في بيانها أن الولايات المتحدة والكيان الصهيوني قاما بشن قصف على العاصمة طهران ومدن إيرانية أخرى.

مشيرة الى أنها “تضع على رأس أولوياتها تسخير كافة الإمكانيات للحفاظ على النظام والسلام في المجتمع وخدمة الشعب”.

كما لفت ذات المصدر إلى أنه “بتعليمات من وزير الداخلية الإيراني، إسكندر مؤمنيذ. تم تشكيل لجنة لإدارة الأزمات الوطنية وتم تعميم التعليمات اللازمة على جميع إدارات تسيير الأزمات في المحافظات والجهات والمؤسسات المعنية ذات الصلة”.

وشهدت العاصمة طهران ومدن إيرانية أخرى، في وقت سابق من نهار اليوم، دوي انفجارات جراء سقوط صواريخ أمريكية وصهيونية استهدفت عدة مواقع.