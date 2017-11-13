وزارة الداخلية: البلديات عجز عن تحصيل رسم إزالة النفايات المنزلية

قال مدير الموارد والتضامن المالي المحلي لدى وزارة الداخلية عزالدين كري أن الدولة عجزت عن تحصيل نفقات إزالة النفايات المنزلية.

وأوضج كري في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أنه وبالرغم من القانون على رسم إزالة النفايات المنزلية للتكفل بالنفقات المترتبة عنه.

إلا أن هذا الرسم نادرا ما يحصل من قبل خزينة البلديات، وهناك مشكل في تحصيل رسم إزالة النفايات المنزلية.

وأشار كري إلى أن أمين خزينة البلدية يتكفل بنفقات البلدية، وعدم التحصيل يمس الرسوم المحلية الأخرى كالرسم العقاري والإقامة.

وتعكف وزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة المالية على هذا الملف في إطار إصلاح الجباية المحلية لتحسين تحصيل الموارد الجبائية البلدية.

وأوضح ذات المسؤول أن المواطن ملزم بدفع الرسم الموجه لإزالة النفايات المتولدة عنه، ونقلها ووضعها في مراكز الردم التقني.