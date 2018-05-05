وزارة الداخلية.. التكفل بالحراڤة الأفارقة الذين تم انقاذهم من الغرق متواصل بوهران

أكدت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية ، اليوم، أن الجهود متواصلة للتكفل التام بالمهاجرين الأفارقة الذين تم انقاذهم من الغرق بوهران.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أن يوم الأحد الماضي انطلق 38 مهاجرا افريقيا من سواحل الناظور المغربية ،متجهين إلى اسبانيا.

على متن زورق تقليدي الصنع، وقد أدى سوء الأحوال الجوية إلى جنوح الزورق باتجاه المياه الإقليمية الجزائرية.

و “بالنظر إلى التطور السريع والخطير لهذه الحادثة، أعلنت السلطات العمومية عن حالة الإنذار.

وقامت بالتجنيد الفوري للوحدات البحرية لحرس السواحل التابعة للجيش الوطني الشعبي والحماية المدنية.

والتي قامت بالتدخل السريع في ظروف مناخية جد صعبة، عقدت عمليات الإنقاذ.

وقد سمح العتاد الموظف ووسائل التدخل الهامة المجندة من انقاذ حياة تسعة 19 مهاجرا افريقيا.

بينهم 10 ماليين، 6 سينغاليين، 2 ليبيريان وواحد غيني.

عمليات الإنقاذ مكنت من انتشال 17 جثة لمتوفين من دول افريقية، وتسجيل مفقودين حسب الشهادات الأولية للناجين.

مؤكدا أنه “فور ذلك تم تقديم الإسعافات الأولية للناجين لتجنب تدهور حالتهم

الصحية والنفسية من طرف وحدات الإسعاف المتواجدة بمكان الكارثة.

كما تم نقل جميع الناجين الذين تم انقاذهم الى المستشفى الجامعي لعين الترك بوهران.

حيث استفادوا من علاج مكثف ومتخصص، ليتم تحويلهم بعد ذلك لمركز الشؤون الاجتماعية لهذه الولاية.

من جهة أخرى، أوضحت الوزارة أن النائب العام لدى محكمة وهران قام بفتح تحقيق في أسباب وظروف الحادث الأليم.

حيث تتواصل التحقيقات تحت اشراف ورقابة النيابة العامة لتحديد هويات الأشخاص الناجين والضحايا المفتقدين لأي وثيقة تثبت هويتهم.