وزارة الداخلية.. التكفل بانشغالات 5 بلديات في تيسمسيلت

أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، عن تكفل مصالحها بانشغالات عدة مناطق من ولاية تيسمسيلت. كما أشار بيان الوزارة، إلى أنه تم رصد مجموعة من الانشغالات خاصة بكل من سكان دوار “النواصر” ببلدية عماري. وسكان دوار “النواورة” ببلدية بني لحسن، سكان دوار “بومنقوش” ببلدية تيسمسيلت، سكان بقعة “أولاد بخلفة1″ ببلدية برج بونعامة. وسكان دوار ” أولاد بوجمعة ” وحي ” السلام ” ببلدية العيون.

في حين، قدمت وزارة الداخلية، بعد مراجعة المصالح المختصة، توضيحات لكل الانشغالات التي تم تسجيلها في ولاية تيسمسيلت. ففي بلدية عماري، طالب سكان دوار “النواصر” بربط سكناتهم بشبكتي المياه الصالحة للشرب والغاز. أين قالت الوزارة، إن التزويد بالمياه الصالحة للشر، في دوار النواصر وعكرمة مبرمجين للاستفادة منه ضمن البرنامج التكميلي للقطاع. وهذا بمبلغ مالي قدره 10 مليار سنتيم. وقد تم مباشرة الإجراءات الإدارية الخاصة باختيار مقاولة الانجاز.

أما عن تهيئة الطرقات، فيتم حاليا انجاز الطريق البلدي رقم 1 الرابط بالطريق الوطني رقم 14 مرورا بدوار النواصر على مسافة 09 كلم. حيث بلغت نسبة الأشغال 70 بالمائة. كما استفاد سكان ذات الدوار من عدة عمليات تخص فتح المسالك في إطار المخططات البلدية للتنمية. وبخصوص الربط بشبكة الغاز الطبيعي، فقامت مصالح البلدية بإعداد القوائم الاسمية والمخططات للاستفادة من هذا المشروع. وحاليا الملف متواجد على مستوى مديرية الطاقة من أجل التكفل بهذه العملية.

وفي بلدية بني لحسن، سيتم تزويد سكان دوار “النواورة” بشبكتي المياه الصالحة للشرب والغاز. فالتزويد بالمياه الصالحة للشرب، تم إنجاز المشروع انطلاقا من الخزان المائي بسعة 250 م3 سنة 2021. كما تم تسليم تسيير الشبكة لوحدة الجزائرية للمياه في ذات السنة. أين طلبت الأخيرة من السكان بإيداع طلبات تركيب العدادات ودفع المستحقات. حيث قام 9 مواطنين فقط من ضمن 51 مواطن بالتسديد ما أخر عملية التزويد بالمياه الصالحة للشرب. أما الربط بشبكة الغاز الطبيعي، فتم إحصاء جميع السكنات وسيتم التكفل بالانشغال ضمن البرنامج التكميلي.

وزارة الداخلية.. الغاز الماء وانجاز الطرقات في هذه المناطق

وبخصوص انشغال سكان دوار “بومنقوش” ببلدية تيسمسيلت، حول ربط سكناتهم بشبكة الغاز، فأعلنت الوزارة أنه تم استفادة أغلبية سكان ذات الدوار من عملية الربط بشبكة الغاز الطبيعي ضمن برنامج صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية. في حين بقي 47 مسكن سيتم التكفل بهم ضمن البرنامج التكميلي للولاية.

وعن انشغال سكان بقعة “أولاد بخلفة 1″، في بلدية برج بونعامة، حول ربط سكناتهم بشبكتي المياه الصالحة للشرب والغاز، وإنجاز الطريق وتوفير الإنارة العمومية. فقالت وزارة الداخلية، أنه تم تسجيل عملية تثبيت وتعبيد الطريق الرابط فرقة “دبوب” اتجاه المدرسة الابتدائية “تلاحي محمد”. على مسافة 1000 م/ط، كما تم تسجيل عملية تثبيت وتعبيد الطريق الرابط فرقة “ضنين وذري” بالطريق البلدي 6 بأولاد بخلفة. وهذا على مسافة 900 م/ط. بالإضافة إلى تسجيل دراسة تقنية والجيو تقنية لإنجاز منشأة فنية على مستوى وادي البحر بأولاد بخلفة. وذلك في إطار المخططات البلدية للتنمية لسنة 2022.

أما عن الإنارة العمومية، فتم اقتراح تسجيل المشروع بذات الدوار ضمن العمليات. التي ستنجز في إطار المخططات البلدية للتنمية لسنة 2023.

كما تم تسجيل عملية التزويد بالمياه الصالحة للشرب، انطلاقا من دوار “السواعد” اتجاه دوار “أولاد بخلفة1” (مغارية). في إطار المخططات البلدية للتنمية لسنة 2022. وعن الربط بشبكة الغاز الطبيعي، تم إحصاء كل السكان وتم إيداع المخططات والملف. على مستوى مديرية الطاقة للتكفل بهم في إطار البرنامج التكميلي للولاية.

وعن انشغال سكان دوار “أولاد بوجمعة”، ببلدية العيون بخصوص فتح المسالك الريفية وفك العزلة، فسيتم التكفل بالانشغال في إطار البرنامج التكميلي للولاية. وعن انشغال سكان حي “السلام لربط سكناتهم بشبكة الغاز، فسيتم التكفل بالحصة المتبقية من سكان الحي بالتنسيق مع مديرية الطاقة في الآجال القريبة.