وزارة الداخلية: التكفل بسكان بلديتي سيدي عقبة وبرج بن عزوز ببسكرة

أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، في بيان لها اليوم الأحد، أنه سيتم التكفل بسكان بلديتي سيدي عقبة وبرج بن عزوز بعد رصد انشغالاتهم عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل.

وجاء في البيان، أنه متابعة لانشغالات المواطنين الواردة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل، تم رصد انشغالين خاص بسكان بلديتي سيدي عقبة وبرج بن عزوز.

وبعد مراجعة المصالح المختصة، أوضحت الوزارة بخصوص انشغال سكان حي ” التوسعة الشرقية” ببلدية سيدي عقبة اللذين يشتكون من عدم توفر الماء الشروب وكذا من انعدام قنوات الصرف الصحي، فقد تم حل مشكل التزود بالماء الصالح للشرب. بينما سيتم اقتراح عملية قطاعية للتكفل بمشكل انعدام الربط بقنوات الصرف الصحي.

أما بخصوص انشغال سكان حي “الكدية الحمراء” ببلدية برج بن عزوز اللذين يطالبون بتهيئة قنوات الصرف الصحي، فقد تم عقد صفقة لتهيئة قنوات الصرف الصحي وأعمال التهيئة جارية.