وزارة الداخلية.. السلطات المحلية للولايات المتضررة تكفلت بمخلفات الأمطار

أكدت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية، ان السلطات المحلية لولايات جيجل، بجاية، قالمة، ميلة، تيزي وزو، البويرة طيلة نهاية الأسبوع على المتابعة الميدانية لمدى التكفل بمخلفات التساقط الهام للامطار على مستوى هذه الولايات.

كما تم تجنيد جميع المصالح المحلية لإزالة آثار السيول وانجرافات التربة، وإعادة فتح الطرق والمسالك المتأثرة جراء ذلك. وكذا تلك المغمورة بالمياه، او التي شهدت تراكما للثلوج، ما سمح باستتباب حركة التنقل عبرها.

وعكفت المصالح التقنية لإصلاح الأعطاب المسجلة على مستوى شبكة التزويد بالمياه الشروب والتموين بالغاز. فيما تم ايلاء كل العناية لتفقد المؤسسات التربوية ومتابعة ظروف التمدرس.