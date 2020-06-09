وزارة الداخلية: الشروع في دفع الشطر الثاني من منحة “المليون” للأسر المتضررة من كورونا

أعلنت، اليوم الثلاثاء، وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية أنها شرعت في دفع الشطر الثاني من منحة التضامن المخصصة للأسر المتأثر من جائحة كورونا.

وأفادت الوزارة، في بيان لها، أنه وفي إطار استكمال مساعي السلطات العمومية في دعم الأسر المتأثرة اجتماعيا واقتصاديا من تدابير الوقاية من جائحة كورونا.

وبعد الانتهاء من العملية الاولى لدفع منحة التضامن المقدرة بعشرة آلاف، تم الشروع في دفع الشطر الثاني بنفس المبلغ للمستفيدين المسجلين عبر جميع الولايات.

وأشارت الوزارة أنها “ألزمت السلطات المعنية بالانتهاء منها يوم الخميس الموافق لـ 11 جوان 2020 كأقصى حد”.