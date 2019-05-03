وزارة الداخلية: الشروع في صب الإعانات المالية للفقراء عبر حساباتهم البريدية

الأخبار المميزة
  • -
  • 0
وزارة الداخلية: الشروع في صب الإعانات المالية للفقراء عبر حساباتهم البريدية
بقلم أمينة داودي

أفادت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أن عملية صب الإعانة للمعوزين في الحسابات البريدية الجارية قد تمت مباشرتها.

عبر مختلف بلديات الوطن وستستمر إلى غاية إستفاء جميع المستفيدين الذين تم إحصاؤهم.

وجاء في بيان للوزارة أن العملية تأتي في إطار العملية التضامنية لشهر رمضان.
كما دعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية رؤساء المؤسسات الإقتصادية وفعاليات المجتمع المدني الراغبين في اغتنام فرصة الشهر الكريم.

لضم مجهوداتهم التي تلك التي يبذلها القطاع العمومي وأنه بإمكانهم التبرع لفائدة المعوزين في إطار ذات العملية عبر صب مساهماتهم في الحسابات الولائية الحرة لتضامن المحسنين.
وستستمح هذه الحسابات بالتوزيع العادل للإعانات على المواطنين المعنيين والمسجلين بالبلديات والذين لم يستفيدو من الإعانة المالية.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com