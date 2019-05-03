وزارة الداخلية: الشروع في صب الإعانات المالية للفقراء عبر حساباتهم البريدية

أفادت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أن عملية صب الإعانة للمعوزين في الحسابات البريدية الجارية قد تمت مباشرتها.

عبر مختلف بلديات الوطن وستستمر إلى غاية إستفاء جميع المستفيدين الذين تم إحصاؤهم.

وجاء في بيان للوزارة أن العملية تأتي في إطار العملية التضامنية لشهر رمضان.

كما دعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية رؤساء المؤسسات الإقتصادية وفعاليات المجتمع المدني الراغبين في اغتنام فرصة الشهر الكريم.

لضم مجهوداتهم التي تلك التي يبذلها القطاع العمومي وأنه بإمكانهم التبرع لفائدة المعوزين في إطار ذات العملية عبر صب مساهماتهم في الحسابات الولائية الحرة لتضامن المحسنين.

وستستمح هذه الحسابات بالتوزيع العادل للإعانات على المواطنين المعنيين والمسجلين بالبلديات والذين لم يستفيدو من الإعانة المالية.