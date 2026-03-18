وزارة الداخلية: بيان هام حول التعديل الإداري الجديد للعاصمة 

أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، اليوم الأربعاء، تعديل التنظيم الإداري لولاية الجزائر.

وأكدت الوزارة، في بيان لها لأربعاء، أنه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 26-12 تم تعديل التنظيم الإداري لولاية الجزائر.

ووفقا لهذا المرسوم، تم تقليص عدد البلديات التابعة للدائرة الإدارية الدار البيضاء التي كانت تضم سابقا 7 بلديات.

وبهذا التعديل ستضم الدائرة الإدارية الدار البيضاء 4 بلديات، وهي: الدار البيضاء، باب الزوار، برج البحري، وبرج الكيفان.

فيما تم إلحاق بلديتي المرسى وعين طاية بالدائرة الإدارية للرويبة، وكذا بلدية المحمدية بالدائرة الإدارية الحراش.

وبالنسبة لباقي الدوائر الإدارية، لم يطرأ عليها أي تغيير، بما فيها المقاطعة الإدارية لسيدي عبد الله، التي تبقى خاضعة لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 18 - 337. والمتضمن إحداث مقاطعات إدارية في المدن الكبرى وفي بعض المدن الجديدة وتحديد قواعد تنظيمها وسيرها.

وجاء هذا التغيير بهدف ضمان حسن تسيير الولاية وتقريب الإدارة من المواطن.