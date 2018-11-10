وزارة الداخلية تأمر البلديات الإلتزام بالحد الأدنى للإعانات المقدمة للجمعيات والمنظمات

حددت وزارة الداخلية في تعليمة لها كيفية إعداد وتمويل الميزانية الأولية للبلديات بعنوان السنة المالية 2019.

وفي التعليمة الوزارية رقم 11 التي وجهتها للولاة المنتدبين ورؤساء الدوائر ورؤساء المجالس الشعبية البلدية،

أوردت أن الهدف منها هو تحديد كيفية اعداد وتمويل الميزانية الاولية للبلديات بعنوان السنة المالية 2019.

وقالت إن الصعوبات المالية التي عرفتها بعض البلديات خلال السنتين الاخيرتين، أدت إلى بروز ميزانيات عاجزة تمت موازنتها بإعانات استثنائية.

ومن أجل تحقيق التوازن الميزانياتي، أمرت الوزارة بالالتزام بالحد الادنى للاعانات المقدمة لفائدة الجمعيات والمنظمات.

وهذا بمنح الاعانات التي تفوق 03 بالمئة من الايرادات الجبائية لفائدة الجمعيات.

كما شددت على ضرورة الاكتفاء بنسبة الاقتطاع الدنيا والمحددة بـ 10 بالمئة.

مع امكانية إجراء التعديلات الممكنة في الميزانية الإضافية لنفس السنة.

وأمرت بإعطاء الأولوية للتكفل بالنفقات الإجبارية، خاصة أجور الموظفين والأعباء الإجتماعية، فواتير استهلاك الطاقة.

بالإضافة لتسديد ديون البلديات اتجاه المؤسسات العمومية كسونلغاز، الجزائرية للمياه، النشر والإشهار، مراكز الردم التقني، مؤسسات النظافة.

مع تسوية الاقتطاعات الإجبارية الناتجة عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد البلديات.