وزارة الداخلية تؤكد التزامها بتوفير “أمثل” الظروف للتلميذ

أكدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، أن مصالحها تعمل على توفير “أمثل” الظروف لكل تلميذ، تجسيدا لالتزام رئيس الجمهورية.

وأفادت الوزارة، خلال نشرها لحصاد سنة 2020،أن هناك عمل تنسيقي قطاعي لأجل تجسيد هذا الالتزام بناء على خطة عمل الحكومة.

وتخص خطة عمل الحكومة، 19807 مدرسة ابتدائية على المستوى الوطني.

وأشارت الداخلية، إلى أنه “تمت برمجة خلال عام 2020 إنشاء 418 مدرسة جديدة،تم استلام 351 منها بمعدل انجاز 84 بالمائة.

إضافة إلى برمجة توسيع 1462 قاعة تدريس، تم استلام 1424 منها بمعدل إنجاز 97 بالمائة.

وبخصوص التدفئة المدرسية، قالت الوزارة إن عدد المدارس المزودة بالتدفئة على المستوى الوطني بلغ “19742 مدرسة منها 8292 بالغاز الطبيعي.

و4866 بالتدفئة المركزية و2223 بغاز البروبان و2642 بالمازوت و1719 بالتدفئة الكهربائية”.

وأضافت الهيئة، أن الجهات المعنية قامت بإصلاح 4257 جهاز تدفئة مركزي واستبدلت 4835 جهاز بالغاز و694 جهاز كهربائي.

وكشف حصاد الوزارة الخاص بالإطعام المدرسي أن عدد المطاعم الموضوعة حيز الخدمة 15209 مطعما من مجموع 15632 أي 97 بالمائة”.

وتجدر الاشارة الى أن الإطعام المدرسي يمول –حسب البيان– بغلاف مالي سنوي من ميزانية الدولة يقدر بـ”26.62 مليار دج.