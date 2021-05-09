وزارة الداخلية تؤكد على ضرورة التصريح بالمسيرات

أكدت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، على ضرورة التصريح بالمسيرات من طرف المنظمين، بأسماء المسؤولين عن تنظيمها وساعة بدايتها ونهايتها ومسارها.

وجاء في البيان: “لقد لوحظ مؤخرا إن المسيرات الأسبوعية بدأت تعرف إنزلاقات وانحرافات خطيرة”.

وأضاف البيان: “أصبحت المسيرات، لا تبالي بما يعانيه المواطنون من ازعاج وتهويل ومساس بحرياتهم من خلال تصرفات أناس يغيرون اتجاه مسيرتهم في كل وقت بدعوى أنهم أحرار في السير في أي اتجاه وعبر أي شارع، وهو ما يتنافى مع النظام العام وقوانين الجمهورية”.

وفي هذا السياق، ذكرت الوزارة، بما كرسه دستور نوفمبر 2020 في مجال حرية المسيرات وذلك بمجرد التصريح.

وأكدت الوزارة، على ضرورة التصريح بالمسيرات، بأسماء المسؤولين عن تنظيمها وساعة بدايتها وانتهائها ومسارها والشعارات المرفوقة وفق ما يتطلبه القانون، وهذا لدى المصالح المختصة.

وأشارت الوزارة، إلى إنه يترتب عن عدم الإلتزام بهذه الاجراءات، مخالفة القانون والدستور مما ينفي صفة الشرعية عن المسيرة ويوجب التعامل معها على هذا الأساس.