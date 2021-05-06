وزارة الداخلية.. تبذير أزيد من 4 ملاين خبزة في الجزائر خلال شهر رمضان

إستنكرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بالإستهلاك الغير عقلاني لمادة الخبز للجزائريين خلال شهر رمضان المعظم.

وكشفت وزارة الداخلية في بيان لها اليوم الخميس عن تسجيل حصيلة ثقيلة ومؤسفة لكميات معتبرة من الخبز المبذر وذلك رغم الجهود التحسيسية المتواصلة على المستوى المحلي.

وذكّرت وزارة الداخلية بالآثار الإقتصادية التي يخلفها تبذير مادة الخبز بالنظر إلى التكلفة المالية المتعلقة بتموين السوق الوطنية بالمواد الضرورية لإنتاج الخبز سيما مادة القمح اللين، والمواد الأساسية المدعمة الأخرى والتي يتم إستيراد كميات منها بالعملة الصعبة.

وكشفت وزارة الداخلية عن تبذير ما يتجاوز مليون كلغ من الخبز خلال الفترة الممتدة بين 13 أفريل و2 ماي الجاري، ما يعادل 4 ملايين خبزة في ظرف عشيرن يوما.

هذا وتعتبر ولاية البليدة الأكثر تبذيرا للخبز بـ 566243 خبزة، تتبعها ولاية الجلفة بـ 242972 خبزة وتلمسان بـ 235447 خبزة، عنابة بـ216893 خبزة، والعاصمة بـ 150398 خبزة.