وزارة الداخلية تتخذ الإجراءات القانونية ضد زبيدة عسول وحزبها

كشفت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، عن إتخاذ الإجراءات المنصوص عليها قانونيا ضد زبيدة عسول رئيسة حزب الإتحاد من أجل التغيير والرقي.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أنها سجلت الوضعية غير القانونية لحزب الإتحاد من أجل التغيير والرقي، وعدم مطابقة نشاطاته في التشريع الجاري به العمل سيما القانون العضوي رقم 04.12 المتعلق بالأحزاب السياسية.

بالإضافة إلى مواصلة ممارسة زبيدة عسول نشاطاتها تحت غطاء رئاسة الحزب بالرغم من إنتقاء الصفة القانونية عنها، وفقا لأحكام القانون الأساسي للحزب، بالإضافة إلى تمادي المعنية في تصرفات تتنافى مع الأحكام القانونية المؤطرة للعمل السياسي.

وأضاف البيان، أنه بالنظر لعدم إستجابة الحزب للإعذار الموجه إليه لمطابقة وضعيته القانونية، باشرت وزارة الداخلية الإجراءات المنصوص عليها قانونيا أمام الجهات القضائية المختصة.

وأكدت الوزارة، أنه على المعنية تحمل المسؤولية الكاملة على الآثار المترتبة عن الوضعية غير القانونية الحالية والتصرفات المتصلة بها.