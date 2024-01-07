وزارة الداخلية تتكفل بانشغالات سكان منطقة الجليد ببلدية البنود بالبيض

أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، في بيان لها، أنه تم التكفل بانشغالات سكان منطقة الجليد ببلدية البنود بالبيض بعد رصد انشغالاتهم عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل.

وجاء في البيان، “أنه متابعة لانشغالات المواطنين الواردة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل، تم رصد انشغال خاص بسكان منطقة الجليد ببلدية البنود اللذين يطالبون من خلاله ربط سكناتهم بشبكتي المياه الصالحة للشرب والكهرباء.”

وفي هذا الإطار، أكدت وزارة الداخلية أنه بعد مراجعة المصالح المختصة، تم التكفل بشبكة المياه الصالحة للشرب بإنجاز وتجهیز خزان مائي سعته 100 م3، حيث بلغت نسبة الأشغال فيه 60%.

أما فيما يخص الربط بشبكة الكهرباء، فقد تم تكليف مديرية الطاقة بإنجاز الدراسة والتكلفة المالية للمشروع، كما أنه استفادت المنطقة من الطاقة البديلة (لوحات الطاقة الشمسية) على مستوى المدرسة الابتدائية. يضيف المصدر ذاته.