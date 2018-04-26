وزارة الداخلية تتكفل بخسائر التقلبات الجوية بولايتي تيارت والبيض

أمر وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي بضرورة تقييم الخسائر وإصلاح الأضرار بالولايات التي مستها التقلبات الجوية.

حيث تنقل المندوب الوطني للمخاطر الكبرى إلى ولايتي تندوف والبيض على إثر التقلبات الجوية التي شهدتها بعض الولايات.

حيث سجلت خسائر بشرية ومادية بولايتي البيض وتيارت أين أمر وزير الداخلية والجماعات المحلية والنهيئة العمرانية نور الدين بدوي.

بالتنقل فورا للوقوف على حجم الأضرار وتقييم الخسائر وكذا معاينة مدى التكفل بالمتضررين.

بالإضافة إلى إتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع السلطات المحلية قصد إصلاح الأضرار التي مست المنشأة القاعدية في أقرب الآجال.