وزارة الداخلية تحذّر الأولياء

دعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، اليوم السبت، كافة الأولياء إلى التحلي بأقصى درجات اليقظة، ومرافقة أبنائهم ومراقبتهم بشكل دائم، لاسيما خلال فصل الصيف، وذلك عند التواجد بالمناطق المائية كالأودية، السدود وأحواض السقي.

وذكرت الوزارة كل الأولياء أن هذه الفضاءات تشكل خطراً حقيقياً على سلامة الأطفال، نظراً لعمقها وصعوبة تقدير مخاطرها.

وفي هذا الإطار، دعت وزارة الداخلية إلى عدم ترك الأطفال دون مراقبة قرب هذه الفضاءات. منع السباحة في الأماكن غير المهيأة لذلك ومرافقتهم وتوعيتهم بمخاطر هذه المواقع.

كما أكدت أن حماية الأرواح مسؤولية جماعية وتبقى أولوية الجميع.

