وزارة الدّاخلية تحذّر بخصوص كواشف الغاز

دعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، اليوم الثلاثاء، كل المواطنين إلى ضرورة فحص أجهزة التدفئة، كما شددت على أهمية تركيب جهاز كشف غاز أحادي أكسيد الكربون.

وأوضحت الوزارة أنه “خلال الأيام الأخيرة، وبالتزامن مع الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة عبر مختلف ولايات الوطن. سجّلت مصالح الحماية المدنية الجزائرية للأسف عدداً من الضحايا نتيجة سوء استعمال أجهزة الغاز. وعدم الالتزام بشروط الوقاية من تهوية جيدة، مراقبة لون الشعلة. التأكد من صرف الغازات المحترقة، واحترام قواعد سلامة التجهيزات والأنابيب الخاصة بالتفريغ”.

وعليه دعت وزارة الداخلية إلى ضرورة فحص أجهزتهم بانتظام، مع التشديد على أهمية تركيب جهاز كشف الغاز. لما يوفره من وسيلة فعّالة للإنذار المبكر والمساهمة في حماية الأرواح.

