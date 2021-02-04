وزارة الداخلية تخصص 26 مليار دينار للتدفئة والإطعام والنقل المدرسي

أعلن وزير الداخلية، كمال بلجود، اليوم الخميس، عن تخصيص 26 مليار دينار للتدفئة والإطعام والنقل المدرسي.

وأشار وزير الداخلية، خلال رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة، أنه أسدى تعليمات بمتابعة ملف مطاعم المدارس.

وقال الوزير إن 97 بالمئة من المطاعم المدرسية مفتوحة، كما تم تخصيص 50 ألف عون بلدية للعمل في المطاعم.

وأضاف أنه تم تشكيل1300 خلية متابعة على المستوى البلديات، لمتابعة انشغالات التلاميذ وشؤون المدارس.

وتابع الوزير أن عدد المدارس التي تحوز على التدفئة تناهز 19300 مدرسة.

وأوضح أن 422 مدرسة تعمل اجهزة التدفئة فيها بالطاقة الشمسية، مؤكدا العمل على تعميميها بالتعاون مع قطاع الطاقات المتجددة.

وأفاد كمال بلجود، أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون يحرص ويتابع هذا الملف باهتمام.

في سياق مغاير، أشار الوزير أنه رغم جائحة كورونا إلا أنه تم وضع مناطق الظل أولوية، بناء على تعليمات رئيس الجمهورية.