وزارة الداخلية تدعو أصحاب المهن الصغيرة إلى إيداع ملف الإستفادة من منحة 3 ملايين

دعت وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، أصحاب المهن الصغيرة المتضررين من تدابير الحجر الصحي إلى إيداع ملفاتهم لدى المديريات الولائية للإستفادة من منحة 30 ألف دينار.

وذلك في أجل أقصاه 30 نوفمبر 2020.

وحددت وزارة الداخلية في بيان لها، أن المعنيين بالإستفادة من منحة 3 ملايين هم أصحاب المهن الذين تتوفر فيهم الشروك التالية:

-أن يكون نشاط المعني موضوع توقف مؤقت في إطار التدابير المتخدة من طرف السلطات العمومية خلال فترة الحجر الصحي.

-حيازة سجل تجاري أو بطاقة حرفي حسب الحالة أو وثيقة أخرى تبرر ممارسة المهنة.

-أن يكون دخله السنوي المصرح به لدى مصالح الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لغير الأجراء بعنوة سنة 2019 أقل أو يساوي 480 ألف دينار جزائري.

-أن يكتتب جدول تسديد الإشتراك السنوي بعنوان سنة 2020.

ويتضمن ملف الإستفادة من منحة 3 ملايين سنتيم :

-إستمارة الاستمارة.

-نسخة من بطاقة تحمل رقم الضمان الإجتماعي للمعني.

– صك بريدي مشطوب.