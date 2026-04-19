وزارة الداخلية تدعو الأولياء لمراقبة أبنائهم بالمناطق المائية

دعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، كافة الأولياء إلى التحلي بأقصى درجات اليقظة، ومرافقة أبنائهم ومراقبتهم بشكل دائم، لاسيما خلال فصل الصيف، وذلك عند التواجد بالمناطق المائية كالأودية، السدود وأحواض السقي.

وذكرت الوزارة، في بيان لها، بأن هذه الفضاءات تشكل خطراً حقيقياً على سلامة الأطفال، نظراً لعمقها وصعوبة تقدير مخاطرها.

ودعت الأولياء لعدم ترك الأطفال دون مراقبة قرب هذه الفضاءات، ومنع السباحة في الأماكن غير المهيأة لذلك. ومرافقتهم وتوعيتهم بمخاطر هذه المواقع. مؤكدة أن حماية الأرواح مسؤولية جماعية وتبقى أولوية الجميع.