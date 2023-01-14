وزارة الداخلية تذكر.. يمنع منعا باتا تركيب سخان الماء في الحمام

افادت وزارة الداخلية، أن خلال الآونة الأخيرة، أصبح سخان المياه المتسبب الرئيسي في حالات التسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون. كما ذكرت الوزارة، بضرورة إتباع إرشادات السلامة، وعدم تركيب سخان الماء في الحمام أي في غرفة غير مهواة.

وجاء في منشور وزارة الداخلية على الفايسبوك، “يمنع منعا باتا ومهما كان السبب تركيب سخان الماء في الحمام”. مضيفة “سخان الماء يجب أن يوضع في مكان تتوفر فيه التهوية”.

كما أشارت الوزارة، إلى أن سخان الماء يجب أن يوصل بقنوات صرف الغازات السامة. والحرص على تركيب أو صيانة سخان الماء من طرف مهني مختص في مجال الترصيص. وعدم الاستعانة في تركيب أو صيانة سخان الماء برصاص مهني مختص في التركيب الصحي فقط.

ووجه وزير الداخلية، إبراهيم مراد، الأسبوع الماضي، نداء إلى الشعب الجزائري، بعد ارتفاع عدد ضحايا الغاز. خاصة خلال آخر 24 ساعة والتي تم خلالها تسجيل حصيلة وفيات ثقيلة.

وقال وزير الداخلية “شيء مؤسف للغاية أن نقف عند هذا الرقم المرعب من الضحايا. رغم الحملات التحسيسية التي نقوم بها للوقاية من مخاطر الغاز إلا أننا مازلنا نسجل وفيات وحالات اختناق”.

وأضاف إبراهيم مراد “أتوجه إلى كل العائلات حتى تكون حذرة ويقظة لتفادي مثل هذه الحوادث الخطيرة. هناك العديد من الضحايا من مختلف الاعمار”.

وتابع وزير الداخلية “نتمنى أن يأخذ المواطنون حذرهم ويأخذوا بعين الاعتبار الإرشادات الخاصة بالوقاية من خطر الاختناق بالغاز. كما يجب أن نكثف من الحملات التحسيسية”.