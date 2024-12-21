وزارة الداخلية تذكر 

ذكّرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، في بيان لها اليوم السبت، بارشادات السلامة الواجب اتباعها عند تركيب سخان الماء.

وجاء هذا نظرا لما يسببه سخان الماء، من حوادث اختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون. والتسبب في العديد من الوفيات في الآونة الأخيرة.

ولهذا تذكركم وتنصح الوزارة بضرورة إتباع إرشادات السلامة التالية:

وأكدت الوزارة في بيانها عبر حسابها على الفيسبوك بمنع تركيب سخان الماء في الحمام، ووضعه في مكان تتوفر فيه التهوية.

وأكد الوزارة إلى ضرورة توصيل سخان الماء بقنوات صرف الغازات السامة.

ودعت الوزارة إلى الحرص على تركيب أوصيانة سخان الماء من طرف مهني مختص في مجال الترصيص أي حامل لشهادة الكفاءة المهنية في التركيب الصحي والغاز.

وفي السياق، نصحت وزارة الداخلية بعدم الاستعانة في تركيب أو صيانة سخان الماء برصاص مهني مختص في التركيب الصحي فقط.