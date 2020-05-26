وزارة الداخلية تذكّر بتدابير الوقاية من انتشار “كورونا” تحت شعار “معا نستطيع”

نشرت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عبر صفحتها الرسمية في موقع “تويتر” مجموعة من التدابير الصحية الوقائية من انتشار فيروس “كورونا”.

وقالت الوزارة إنه على المواطنين اتخاذ تصرفات بسيطة تمكّن من الحماية من الفيروس والحدّ من انتشاره والمساهمة في إنقاذ الأرواح.

ومن التدابير التي نصحت بها الوزارة، تجنب المخالطة اللصيقة مع أيّ شخص لديه أعراض نزلات البرد أو “الأنفلوانزا” من دون استخدام وسائل الوقاية الشخصية.

مشددة على عدم البصق في الأماكن العامة ولمس العينين والأنف والفم وكل ما له صلة بنقل الفيروس إلى أشخاص آخرين، إضافة إلى وضع الكمامة والالتزام بالتباعد الاجتماعي.

هذا وذكّرت الوزارة برقم الاستعلام 3030 إضافة إلى رقمي التبليغ 1100 و 1021 مع وضع البريد الإلكتروني: www.covid19.cipalgerie.com لمزيد من المعلومات.