وزارة الداخلية ترد على وثيقة “شهادة الفقر”

كذبت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، اليوم الثلاثاء، قضية استصدار شهادة الفقر .

بالنسبة للمستفدين من الإعانات المالية الممنوحة في إطار عملية التضامن الخاصة بشهر رمضان.

وفي بيان للوزارة، نفت نفيا قاطعا هذه المعلومة المنشورة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وأن أن تكون مصالح بلدية بجاية قد

أصدرت وثيقة تحت مسمى “شهادة الفقر”.

مؤكدة، أن مكاتب الحالة المدنية لا تتوفر على مثل هكذا وثيقة ولا يتم استصدارها في أي مكتب للحالة المدنية.

للإشارة، تم تداول اليوم عبر العديد من منصات التواصل الإجتماعي لوثيقة “شهادة الفقر”، حيث صدرت بمدينة بجاية، وكان لها الأثر البارز.