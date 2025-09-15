وزارة الداخلية: تسليم واستلام المهام بين إبراهيم مراد وسعيد سعيود

جرت اليوم الإثنين، مراسم تسليم واستلام المهام، بين إبراهيم مراد، الوزير السابق للداخلية، وسعيد سعيود، والذي تم تعيينه وزيرا للداخلية والجماعات المحلية والنقل.

وعين رئيس الجمهورية، أمس الأحد، إبراهيم مراد ​وزير دولة، مكلف بالمفتشية لمصالح الدولة والجماعات المحلية. فيما تم تعيين سعيد سعيود، وزيرا للداخلية والجماعات المحلية والنقل.

وفي كلمة له بالمناسبة، هنأ مراد، الوزير الجديد للداخلية والجماعات المحلية والنقل. وشجعه على خدمة تطلعات المواطنين بالتفاني المشهود لشخصه الكريم.

كما شكر إبراهيم مراد، رئيس الجمهورية، على الثقة التي منحه إياها لطيلة 3 سنوات، على رأس وزارة الداخلية. وأكد مراد، على إلتزامه بتشريف هذه الثقة في المهمة التي أعطاه إياها.

وشكر إبراهيم مراد، الولاة الذين عملوا معه بكل إخلاص لتجسيد تعليمات وتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

كما أشاد باطارات سلك الأمن الوطني والحماية المدنية واستحضر الظروف الخاصة التي تجاوزوها معا لإثبات تواجد الدولة مع المواطن.

ومن جهته، شكر سعيد سعيود، إبراهيم مراد، على كل ما قدمه للقطاع، ووعده بأنه سيكون داعما له في كل مهامه.

كما أكد سعيود، أنه سيواصل العمل في القطاع، بنفس العزيمة والارادة التي عهدها في الوزير السابق.

كما شكر سعيود، الرئيس تبون لتولي هذا المنصب الجديد، وحيا الجهود التي قام بها إبراهيم مراد. ودوره الفاعل في تجسيد برنامج الحكومة وهنأه على مهامه الجديدة.

وأكد الوزير سعيود، أنه سيعمل دون هوادة لتحقيق النتائج، وعصرنة المرافق العمومية.

مشيرا إلى أن الرئيس تبون يعتبر المواطن هو أساس الجمهورية، وهو الذي يدعوهم للإنصات للمواطنين، والتكفل بإنشغالاتهم.

وأكد سعيود، أنه سيعمل على تظافر جهود كل إطارات القطاع وتجسيد برنامج الرئيس. ومرافقة الجماعات المحلية وتثمينها من أجل نشاط تنموي وتحقيق التنمية المحلية.

وختم سعيود بالقول: “قمتم بعمل جبار في سبيل الجمهورية وأنا أعول عليكم جميعا للمواصلة بنفس المسار.. اعتقدوا دائما أن إبراهيم مراد لا يزال معكم”.