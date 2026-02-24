إعــــلانات
الوطني

وزارة الداخلية تسهّل التصديق على الوثائق العمومية في ثلاث ولايات

بقلم النهار أونلاين
أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية عن إمكانية المواطنين في قسنطينة وورقلة ووهران. من الوصول إلى مصالح الوزارة المختصة بالتصديق على الوثائق العمومية الموجهة للاستعمال خارج الوطن.

و يمكن للمواطنين التوجه إلى قسنطينة بشارع زيغود يوسف وسط المدينة، ورقلة بشارع رواج عبد الرحمن مقابل مديرية الري، ووهران بالطريق الوطني رقم 04 في حي جمال بجانب مقر الدائرة.

وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم الإثنين، أن هذا الإجراء يهدف إلى تسهيل استيفاء الوثائق الرسمية وضمان حصول المواطنين عليها بطريقة سلسة وآمنة.

