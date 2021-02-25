وزارة الداخلية تصدر بيانا بخصوص وفاة لزهر تياب رئيس بلدية عين ببوش بولاية أم البواقي

أصدرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية بيانا بخصوص العثور على وفاة رئيس بلدية عين ببوش بولاية أم البواقي داخل مكتبه.

وأوضح بيان الوزارة أنها تتابع عن كثب التحريات المعمقة بشأن ظروف وفاة رئيس الشعبي البلدي بلدية عين ببوش لزهر تياب

وأعلمت الوزارة انه سيتم إعلام الرأي العام مباشرة عقب الانهاء من التحقيقات الجارية.

هذا وتم اليوم العثور على جثة رئيس بلدية عين ببوش لزهر تياب بولاية أم البواقي والبالغ من العمر 56سنة متفحمة داخل مكتبه.

لتباشر على إثر ذلك المصالح الامنية المختصة إقليميا تحقيق في القضية

كما قامت الوزارة بتقديم التعازي إلى عائلة المير لزهر تياب راجية من الله عز وجل أن بيلهم ذويه جميل الصبر والسلوان