وزارة الداخلية تصدر بيانا يتعلق بالأحزاب السياسية أوجمعيات ذات طابع وطني

أعلنت وزارة الداخلية أن كل مواطن الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية والراغبين في تأسيس حزب أوجمعية ذات طابع وطني إيداع ملفهم بذات الوزارة.

وأوضح بيان الوزارة اليوم بأن عملية إيداع الملفات تتم على مستوى المديرية العامة للحريات والشؤون القانونية طيلة أيام الأسبوع.

واضاف البيان أن على المعنيين أن يكونو مرفوقين حسب ما تتطلبه الحالة بالوثائق التي تشترطها المنظمة.

أما فيما يخص الملفات التي تم إيداعها والخاصة بتأسيس حزب سياسي أوجمعية وطنية أومابين الولايات والتي لم يستكمل الإجراءات الضرورية.

فعلى أصحابها التقرب لذات المديرية العامة من اجل تحيين وإستكمال هاته الإجراءات.