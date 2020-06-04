وزارة الداخلية تضع تسهيلات جديدة لإنشاء الجمعيات البلدية

وضعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئىة العمرانية بيانا تسهيلات جديدة لإنشاء الجمعيات البلدية ذات الطابع الخيري والتضامني ولجان الأحياء والقرى والتجمعات السكانية.

ودعت الوزارة من خلال بيان لها المواطنين للإطلاع على الموقع الإلكتروني أوالتقدم إلى مصالح البلدية للحصول على كافة المعلومات.

وجاءت هذه التسهيلات من أجل إرساء قواعد جديدة في تسيير الشؤون المحلية

كما وضعت الوزارة التسهيلات الإجرائية الجديدة وهي:

إتاحة التسجيل عبر المنصة الرقمية المعدة لهاته العملية على موقع وزارة الداخلية.

دراسة الملف في ظرف لا يتعدى 10 أيام.

إنشاء مداومة على مستوى البلدية من اجل إعلام المواطينين بكل الإجراءات وتنظيم مواعيد إنعقاد الجمعيات العامة.

عدم إلزام المؤسسين بإثبات ملكية اوإيجار مقر الجمعية والإكتفاء بإثبات محل يوضع تحت تصرفها بناء على تصريح شرفي لصاحبها.

وضع قاعة إجتماع من قبل البلدية تحت تصرف الأعضاء المؤسسين لعقد جمعيتهم العامة.

ترافق وزارة العدل هذه الإجراءات من خلال خدمات المحضيرين القضائيين طيلة أيام الأسبوع بما في ذلك أيام الجمعة والسبت.