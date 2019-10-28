وزارة الداخلية تطلق أرضية رقمية لفائدة أصحاب الشركات الناشئة

أطلقت وزارة الداخلية، أرضية رقمية مخصصة لإحصاء جميع الحلول المبتكرة والمطورة في المجالات التي تندرج ضمن اختصاصات الجماعات المحلية.

وجاءت هذه الأرضية الرقمية، بهدف تعزيز الشراكة بين السلطات العمومية وأصحاب الشركات الناشئة.

وذلك في مجال تجسيد المشاريع الداعمة للتنمية المحلية المستدامة، وجودة المرافق العمومية الجوارية وعصرنتها وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين.

وستشكل هذه الأرضية الرقمية مرجع دائم للقطاع، جامع لكل الأفكار الحاملة لحلول ذكية مبتكرة وذات أثر على المرفق العام المحلي، سيتم وضعها تحت تصرف الجماعات المحلية.

ودعت الوزارة، عبر بيان لها، كل الأشخاص الذين يطورون حلول ذكية في المجالات الداعمة للتنمية المحلية المستدامة، بتسجيل مشروعهم عبر الموقع الرسمي للوزارة: http://www.interieur.gov.dz/startups/ .

ومن هذه المجالات، المرفق العمومي الجواري، العنونة والمعلومة الجيوفضائية، رقمنة الخدمات العمومية والطاقات المتجددة والبيئة، وتهيئة وجاذبية الإقليم وتسير المخاطر الكبرى والمدن الجديدة.