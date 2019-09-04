وزارة الداخلية تطلق إستبيان إلكتروني خاص بتقييم ظروف تمدرس تلاميذ الإبتدائي

أطلقت وزارة الداخلية والجماعات المحلية إستبيانا إلكترونيا خاصا بتقييم ظروف تمدرس التلاميذ في الطور الإبتدائي.

وأفادت الوزارة في بيان لها، أن الإستبيان جاء تحضيرا للدخول المدرسي الحالي، وضمن المقاربة العملية الجديدة من طرف الوزارة.

وأقّر الوزير صلاح الدين دحمون، على إشراك المواطن في تقييم مختلف الخدمات و نشاطات المرافق العمومية.

وأضافت الوزارة أن إطلاق الإستبيان الإلكتروني سيسمح بإضفاء موضوعية أكبر على قياس مستوى أداء المؤسسات الإبتدائية.

كما يأتي الإستبيان كدعامة لحملات التفتيش التي تطلقها الوزارة بصفة دورية منذ انتقال وصاية التسيير المادي للإبتدائيات إلأى البلديات.

كما سيمكن الإستبيان من تحديد الإختلالات إن وجدت وإثراء سبل تصحيحها بالإعتماد على الإقتراحات المقدمة من طرف المواطن.