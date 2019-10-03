وزارة الداخلية تطلق استبيان للأولياء حول الواقع التربوي

أطلقت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، استبيان خاص بأولياء التلاميذ، حول الشأن التربوي.

ودعت وزارة الداخلية، أولياء التلايمذ المهنيين أو المهتمين بالشأن التربوي، للإدلاء برأيهم وتقييم المدارس الابتدائية.

ويهدف الاستبيان، حسب الوزارة، إلى تحسين ظروف تمدرس التلاميذ في الطور الابتدائي.

وسيسمح الاستبيان، بإضفاء موضوعية أكبر على قياس مستوى أداء المؤسسات التعليمية الابتدائية.

ويأتي الاجراء،تدعيما لحملات التفتيش التي أطلقتها الوزارة بصفة دورية منذ انتقال التسيير المالي الى البلديات،بالوقوف على مدى احترام التعليمات الوزارية.

كما سيمكن الاستبيان من تحديد الاختلالات إن وجدت وإثراء سبل تصحيحها باقتراحات المواطن.

رابط الاستبيان

http://www.interieur.gov.dz/questionnaire-ecole/ar/